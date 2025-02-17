Главврачом Самарского онкодиспансера стал Олег Каганов

Олег Игоревич Каганов — высококвалифицированный специалист с более чем 24-летним опытом работы в сфере здравоохранения. Окончил Самарский государственный медицинский университет в 1998 г., а затем прошел интернатуру и ординатуру по специальности «Хирургия», «Онкология», «Организация здравоохранения и общественное здоровье».