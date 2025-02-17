Токаев принял министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение динамичной реализацией соглашений, подписанных в ходе его государственного визита в Будапешт в прошлом году. По его словам, их последовательное воплощение будет способствовать дальнейшему углублению всестороннего партнерства. Глава государства передал приветствие и наилучшие пожелания Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.