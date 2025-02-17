Лавров: США могут помочь урегулированию на Украине

16 февраля «Ъ» сообщал, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что на встрече с американской делегацией в столице Саудовской Аравии 18 февраля Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марко Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.