Учения стран НАТО Arctic Forge-2025 проходят около российских границ

Участие Сухопутных войск ВС США в учениях Arctic Forge 25 и их постоянное внимание к готовности к работе в Арктике подчеркивают приверженность Вашингтона защите своих национальных интересов в этом регионе. Усиливая необходимые оперативные и боевые возможности, США позиционируют себя так, чтобы реагировать на любые потенциальные угрозы в регионе, который все чаще рассматривается в Белом доме как жизненно важный для глобальной стабильности стратегический район.