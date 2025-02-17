Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Продолжение войны с Россией на территории Украины и «ядерный апокалипсис» не входят в планы президента США Дональда Трампа, новизна идеологической позиции Соединенных Штатов открывает большие возможности для диалога с РФ, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
«Именно радикальная новизна идеологической позиции современных Соединенных Штатов Америки открывает для нашего диалога огромные возможности… Эта идеология удивительно совпадает с нашей, поэтому создались для встречи (президента России Владимира — ред.) Путина и Трампа совершенно новые мировоззренческие условия», — сказал философ в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.
Он отметил, что Трамп полностью изменил базовые установки идеологии, которая доминировала в коллективном Западе последние десятилетия: «все взято с прямо противоположным знаком». По словам Дугина, раньше контакты РФ и США были невозможны, потому что все, во что верят россияне, радикально не принималось экс-президентом США Джо Байденом и коллективным Западом.
«Явно продолжение войны с Россией на территории Украины или ядерный апокалипсис в интересы и планы Трампа не входит… Это входило в планы администрации (США — ред.), которая покинула Белый дом только что», — подчеркнул философ.
Дугин заявил, что еще месяц назад Россия видела в Америке «абсолютного врага, и идеологического, и геополитического», а сейчас создались уникальные предпосылки, чтобы диалог между странами начался.
«Думаю, что тот итог, на котором сейчас находятся российско-американские отношения при новой администрации Трампа — это нечто беспрецедентное, чего не было много десятков лет. Поскольку сейчас в США пришла к власти совершенно иная идеологическая группа», — сказал он.