Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа

Он отметил, что Трамп полностью изменил базовые установки идеологии, которая доминировала в коллективном Западе последние десятилетия: «все взято с прямо противоположным знаком». По словам Дугина, раньше контакты РФ и США были невозможны, потому что все, во что верят россияне, радикально не принималось экс-президентом США Джо Байденом и коллективным Западом.