Глава Минюста Молдовы: важен не закон, а то, как он применяется

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Важен не сам закон, а то, как он применяется, ведь норму права можно интерпретировать и сто раз, такое заявление в телеэфире сделала министр юстиции Молдовы Вероника Михайлов-Морару.
Закон не имеет значения, он может претерпеть и сто поправок, важно то, как он применяется и соблюдается. Я считаю, что и сегодня у нас очень хорошая законодательная база, но, к сожалению, правоохранительные органы применяют ее с некоторым трудом.
На вопрос о том, будет ли запрошено Минюстом мнение Венецианской комиссии по проекту объединения прокуратур по борьбе с коррупцией и по борьбе с оргпреступностью (этот проект фигурирует под аббревиатурой PACCO), министр ответила, что это «необязательно».
«Это необязательно. Это может быть сделано постфактум», — сказала Вероника Михайлов-Морару.
По словам министра, решение о том, консультироваться с Венецианской комиссией или нет, будет принято после слушаний в парламенте.
Напомним, власти Молдовы выразили намерение создать Прокуратуру по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и упразднить при этом две уже существующие прокуратуры — по борьбе с коррупцией, а также по борьбе с организованной преступностью и по особым делам.
Законопроект зарегистрирован группой депутатов фракции правящей Партии действия и солидарности (PAS) и должен быть вынесен на публичные консультации.