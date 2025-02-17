Руслан Желдибай возглавил пресс-службу президента Казахстана

«Распоряжением Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен советником Президента — Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан» Акорда.
Руслан Султанулы Желдибай родился в 1989 году.
В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т. Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы «Болашак». В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).
2011−2012 гг. — редактор национального телеканала «Қазақстан»;
2012−2018 гг. — Руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы»;
2018−2019 гг. — руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК;
2019−2020 гг. — Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК;
С мая 2020 года по февраль 2022 года — Заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК;
С февраля по апрель 2022 года — Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК;
С апреля 2022 года по январь 2023 года — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан;
С января 2023 года по сентябрь 2023 года Заместитель Руководителя Администрации Президента — Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан.
1 сентября 2023 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Другим Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы освобожден от должности помощника Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.