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В Узбекистане начали подготовку к проведению Дней культуры России

Стороны обсудили вопросы, связанные с тщательной подготовкой и организацией на высоком уровне Дней культуры РФ в 2025 году.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik.Узбекистан и Россия начали подготовку к проведению в республике Дней российской культуры в 2025 году, сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Руководство ведомства и представители посольства РФ в Узбекистане обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.

«На встрече были обсуждены вопросы, связанные с тщательной подготовкой и организацией на высоком уровне Дней культуры России, которые пройдут в Узбекистане в 2025 году», — говорится в сообщении.

Для справки: Дни культуры Узбекистана в России прошли в ноябре 2024-го. В свою очередь в РУз в 2023 году состоялся фестиваль российского искусства и культуры «Русские сезоны». В рамках масштабной программы проекта в течение года в республике было организовано около 40 мероприятий разного формата: концертов, спектаклей, мастер-классов, кинопоказов.