Monde сообщила об историческом разрыве в отношениях ЕС и США

«Между Европой и Соединенными Штатами произошёл глубинный исторический разрыв. Еще до битвы за таможенные пошлины шторм (президента США Дональда) Трампа пронесся по Старому континенту, и ущерб оказался значительным», — пишет СМИ.
Издание указывает, что Европа «оказалась в ловушке зависимости» в плане своей безопасности от «союзника, который ведет себя скорее как противник, чем как друг» и осознала недостаточность ресурсов, выделяемых на оборону. На финансирование обороны ЕС СМИ предлагает использовать непосредственно замороженные российские активы.
«Это требует колоссальных сумм для финансирования оборонных усилий. Общий европейский займ, к которому Германия настроена неохотно, должен оставаться вариантом, как и использование замороженных российских активов, из которых на данный момент используются только проценты для финансирования украинского государства», — пишет газета.
В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к «обученным животным» или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Газета пишет о «шоке от авторитарной крайне правой речи, враждебность которой даже не скрывалась». Издание обвиняет США в «неприемлемом вмешательстве якобы дружественной державы в выборы в ФРГ» из-за поддержки Вашингтоном кандидата от партии «Альтернатива для Германии».
Как пишет издание, Трамп «спешит избавиться от Европы», чтобы «сфокусироваться на противостоянии с Китаем».
«Неожиданная перспектива утраты американской защиты потенциально разрушительна для европейского единства», — пишет газета, отмечая, что безопасность континента теперь «зависит от самих европейцев и от их способности сохранять сплоченность».