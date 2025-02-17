Лукашенко предложил сформировать перечень добропорядочных бизнесменов, которые получат «индульгенцию» от проверок

«По поводу проверок этих и прочего. Давайте подумаем о том, чтобы список (составить. — Прим. БЕЛТА) порядочных бизнесменов. Добросовестных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека — добавим. Но дадим команду Комитету госконтроля и прочее, чтобы они приходили к вам, интересовались, и налоговики даже, один раз в три года. Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня не нарушали, завтра — нарушили, — сказал глава государства. — Мы готовы с вашей подачи: вот список, я его подпишу и передам контролирующим и прочим органам. Никто к вам не придет. Еще добавились порядочные люди, которые не нарушают, к которым прицепиться не к чему, — мы их туда добавим».