Лукашенко предложил сформировать перечень добропорядочных бизнесменов, которые получат «индульгенцию» от проверок

«По поводу проверок этих и прочего. Давайте подумаем о том, чтобы список (составить. — Прим. БЕЛТА) порядочных бизнесменов. Добросовестных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека — добавим. Но дадим команду Комитету госконтроля и прочее, чтобы они приходили к вам, интересовались, и налоговики даже, один раз в три года. Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня не нарушали, завтра — нарушили, — сказал глава государства. — Мы готовы с вашей подачи: вот список, я его подпишу и передам контролирующим и прочим органам. Никто к вам не придет. Еще добавились порядочные люди, которые не нарушают, к которым прицепиться не к чему, — мы их туда добавим».
Лукашенко заявил о необходимости качественной модернизации в вопросах развития экосистемы для бизнеса Лукашенко: государство не собирается возводить искусственные барьеры для частного бизнеса Лукашенко пообещал «жестокую поддержку» частному бизнесу, но только если он прозрачный, как стекло.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в вопросе контроля частного бизнеса нужно понимать, что если речь идет о равных условиях с государственными предприятиями, то и контроль должен быть аналогичный. «Так мы контролируем, да еще как. Ну так и вас будем контролировать, если вы этого заслуживаете. Так в любом государстве. Но в то же время, подчеркиваю, мы готовы не контролировать. Как договоримся. Если вы будете налоги уплачивать. Это — главное. И не будете обижать людей — обычных рабочих, крестьян, которые у вас работают. Это главные два условия», — заявил Президент.
«Вместе придумайте и внесите мне предложение. Вот мы и разрешим этот вопрос. Если кто-то не хочет честно работать, мы вас тоже не накажем, пока не найдем за что. Не пойман — не вор. Не я придумал. Поэтому подумайте вместе, как это сделать. Но не чохом. Чохом даже и не предлагайте ничего», — добавил глава государства.