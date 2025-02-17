Мантуров рассказал о планах по модернизации «Панцирей»

Первый вице-премьер рассказал, что «Панцирь» постоянно модернизируется. Так, он недавно получил мини-ракеты для борьбы с дронами, которые позволяют не тратить более дорогие традиционные зенитные управляемые ракеты. Такое обновление, по его словам, вызвало у инозаказчиков дополнительную заинтересованность.