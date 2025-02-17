СМИ: Британия начала поставлять Украине новейшие ЗРК Gravehawk

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита на Украину 16 января сообщил, что в этом году Киеву будет передана партия серийных ЗРК новой модели под названием Gravehawk. Однако тогда министерство обороны Великобритании отказалось рассказать о новом комплексе.
В последние дни стало известно, что ЗРК Gravehawk был разработан за 18 месяцев, а проект оплачивали Великобритания и Дания, пишет Army Technology. Над проектом стоимостью 6 млн фунтов работала целевая группа Kindred Министерства обороны Великобритании вместе с секретными оборонными подрядчиками. Стоимость каждой установки Gravehawk составляет 1 млн фунтов.
Основную часть контейнера занимает боевое отделение, в котором находятся пусковая установка с ракетами. При подготовке ЗРК к работе открываются торцевые двери и верхняя крышка.
Для поиска целей используется оптико-электронная станция, которая выдвигается над крышей контейнера на мачте. Она оснащена дневным и ночным каналами, благодаря которым может искать цели по тепловым сигнатурам в любое время суток и при любых погодных условиях.
Согласно The Telegraph, основным вооружением Gravehawk являются ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-132 ASRAAM. Но ЗРК также может запускать советские ракеты «воздух-воздух» Р-73 «Вымпел», которые есть в наличии у Киева.
Для запуска ракет Р-73 в системе Gravehawk используются две направляющие, снятые с истребителей Су-27. Они могут развивать скорость около 2650 километров в час и имеют дальность полета свыше 30 километров.
Джимми Раштон, аналитик по внешней политике и безопасности, предполагает, что новый ЗРК вызовет замешательство на поле боя у российской армии.
России придется иметь дело со сценарием, при котором любой транспортный контейнер на Украине — а их десятки тысяч — потенциально может скрывать одну из этих систем.
В задачи нового ЗРК входят борьба с ударными беспилотниками, перехват самолетов или крылатых ракет.
В сентябре 2024 года два опытных комплекса были отправлены на Украину и прошли испытания в реальных боевых условиях. По итогам испытаний принято решение о запуске серийного производства.
Однако система Gravehawk может вызвать опасения из-за тактики маскировки оружия под объекты гражданской инфраструктуры. В соответствии с Женевскими конвенциями, это могут счесть военным преступлением.