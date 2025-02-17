СМИ: Британия начала поставлять Украине новейшие ЗРК Gravehawk

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита на Украину 16 января сообщил, что в этом году Киеву будет передана партия серийных ЗРК новой модели под названием Gravehawk. Однако тогда министерство обороны Великобритании отказалось рассказать о новом комплексе.