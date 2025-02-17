Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Британия начала поставлять Украине новейшие ЗРК Gravehawk

Британия разработала зенитный ракетный комплекс Gravehawk специально для передачи Киеву и сейчас вместе с Данией налаживает его серийное производство и каналы поставок.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита на Украину 16 января сообщил, что в этом году Киеву будет передана партия серийных ЗРК новой модели под названием Gravehawk. Однако тогда министерство обороны Великобритании отказалось рассказать о новом комплексе.

В последние дни стало известно, что ЗРК Gravehawk был разработан за 18 месяцев, а проект оплачивали Великобритания и Дания, пишет Army Technology. Над проектом стоимостью 6 млн фунтов работала целевая группа Kindred Министерства обороны Великобритании вместе с секретными оборонными подрядчиками. Стоимость каждой установки Gravehawk составляет 1 млн фунтов.

ЗРК Gravehawk устанавливается на шасси вездехода, что позволяет ускорить его боевое развертывание и повысить мобильность системы. Все компоненты размещаются в 6-метровом транспортном контейнере стандарта ISO.

Основную часть контейнера занимает боевое отделение, в котором находятся пусковая установка с ракетами. При подготовке ЗРК к работе открываются торцевые двери и верхняя крышка.

Для поиска целей используется оптико-электронная станция, которая выдвигается над крышей контейнера на мачте. Она оснащена дневным и ночным каналами, благодаря которым может искать цели по тепловым сигнатурам в любое время суток и при любых погодных условиях.

Это затрудняет обнаружение ЗРК противником, поскольку платформа не излучает радиолокационного сигнала.

Согласно The Telegraph, основным вооружением Gravehawk являются ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-132 ASRAAM. Но ЗРК также может запускать советские ракеты «воздух-воздух» Р-73 «Вымпел», которые есть в наличии у Киева.

Новая система противоракетной обороны «преобразует» оружие советских времен в средства противовоздушной обороны наземного базирования.

Для запуска ракет Р-73 в системе Gravehawk используются две направляющие, снятые с истребителей Су-27. Они могут развивать скорость около 2650 километров в час и имеют дальность полета свыше 30 километров.

Джимми Раштон, аналитик по внешней политике и безопасности, предполагает, что новый ЗРК вызовет замешательство на поле боя у российской армии.

России придется иметь дело со сценарием, при котором любой транспортный контейнер на Украине — а их десятки тысяч — потенциально может скрывать одну из этих систем.

Джимми Раштон
аналитик по внешней политике и безопасности

В задачи нового ЗРК входят борьба с ударными беспилотниками, перехват самолетов или крылатых ракет.

В сентябре 2024 года два опытных комплекса были отправлены на Украину и прошли испытания в реальных боевых условиях. По итогам испытаний принято решение о запуске серийного производства.

В 2025 году Британия и Дания планируют и передать Киеву 15 комплексов.

Однако система Gravehawk может вызвать опасения из-за тактики маскировки оружия под объекты гражданской инфраструктуры. В соответствии с Женевскими конвенциями, это могут счесть военным преступлением.