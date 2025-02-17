Bloomberg узнал детали сделки о военных базах России в Сирии

По словам одного из собеседников агентства, Москва надеется сохранить полное присутствие на этих базах, арендованных в 2017 году на 49 лет, взамен на помощь в борьбе с «Исламским государством» (признано террористической организацией и запрещено в России). Сирийская сторона, в свою очередь, рассчитывает, что сохранение присутствия России позволит сбалансировать растущее влияние Турции в стране.