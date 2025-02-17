В Госдуме раскрыли, получит ли Киев гарантии по «израильской модели»

«Украина — это не Израиль. И Трамп, и люди на Западе понимают, что Украина — это часть русского мира, как Беларусь, как Россия, поэтому о чем он, от кого какие гарантии?» — приводит слова Соболева RTVI.
Депутат Госдумы считает, что высказывания Зеленского «противоречат друг другу», а сам украинский лидер «цепляется за власть», но у него нет перспектив остаться на месте президента.
Соболев уточнил, что Израиль для Европы и США является особым союзником. Кроме того, у еврейского государства сильное лобби в Штатах. По словам депутата, Зеленский желает заручиться такой же поддержкой. Парламентарий напомнил, что по итогам 2022 года украинский президент получил звание «самого влиятельного еврея».
Ранее Владимир Зеленский на встрече с ведущей NBC News Кристен Уэлкер, во время которой обсуждались условия урегулирования конфликта с Россией, сказал, что страны Запада должны предоставить Киеву крупный пакет вооружений, помочь с увеличением армии, обеспечить вступление в Евросоюз. Также глава Украины рассчитывает на существенные инвестиции со стороны США. Он добавил, что Киев должен получить те же гарантии, что и Израиль. «Когда Иран атаковал Израиль, то США, Франция, Великобритания и другие <…> начали защищать израильский народ от ракет Ирана. Израиль не в НАТО. Это означает, что он имеет конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я считаю, мы очень в этом нуждаемся», — сказал он.