В Госдуме раскрыли, получит ли Киев гарантии по «израильской модели»

Ранее Владимир Зеленский на встрече с ведущей NBC News Кристен Уэлкер, во время которой обсуждались условия урегулирования конфликта с Россией, сказал, что страны Запада должны предоставить Киеву крупный пакет вооружений, помочь с увеличением армии, обеспечить вступление в Евросоюз. Также глава Украины рассчитывает на существенные инвестиции со стороны США. Он добавил, что Киев должен получить те же гарантии, что и Израиль. «Когда Иран атаковал Израиль, то США, Франция, Великобритания и другие <…> начали защищать израильский народ от ракет Ирана. Израиль не в НАТО. Это означает, что он имеет конкретные гарантии безопасности от США, Франции, Великобритании и других союзников. Я считаю, мы очень в этом нуждаемся», — сказал он.