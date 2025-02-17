Сийярто: участники саммита в Париже не хотят мира на Украине

«Оба варианта достаточно плохие для России, но есть еще и третий сценарий. В третьем случае ни о чем не получится договориться и в Евросоюзе пойдет разлад. Однако тут важно понимать, что среди европейских лидеров никто не любит Россию. Поэтому стоит умерить восторги, которые есть по поводу роста социал-консервативных настроений в Евросоюзе. Американцы их попытаются оседлать и обернуть в выгоду для себя», — сказал Колташов.