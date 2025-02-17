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О чем договорились лидеры Узбекистана и Кувейта

Глава РУз Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха находится в этой стране с официальным визитом.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций, сообщает пресс-служба главы РУз.

В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства.

Шавкат Мирзиёев особо остановился на успешно реализуемой в Кувейте государственной программе «Видение 2035», цели и задачи которой созвучны с долгосрочными приоритетами Стратегии развития Нового Узбекистана.

Стороны с удовлетворением отметили интенсивные политические контакты и межведомственные обмены, устойчивый рост взаимного товарооборота и инвестиций, плодотворное проведение первого заседания Межправкомиссии и ряда значимых деловых мероприятий.

Особое внимание уделили взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и финансово-технической сферах.

В качестве приоритетных направлений практического сотрудничества определили:

  • «зеленую» энергетику;
  • промышленную кооперацию;
  • сельское хозяйство;
  • транспорт и логистику;
  • инфраструктуру;
  • градостроительство;
  • здравоохранение;
  • туризм.

«В целях продвижения совместных проектов достигнута договоренность о создании таких механизмов, как Инвестиционная платформа и Деловой совет, а также открытии торгового дома в городе Эль-Кувейте», — говорится в сообщении.

Речь шла о наращивании портфеля проектов с Кувейтским фондом арабского экономического развития в рамках новой Программы партнерства.

Кроме того, стороны согласовали проведение перекрестных недель культуры и туризма в Узбекистане и Кувейте, активное содействие участию представителей двух стран в культурно-гуманитарных мероприятиях в области искусства, музыки, кино, образования и спорта.

В ходе встречи подчеркивали важность продолжения взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, ШОС, Движения неприсоединения и других авторитетных структур.

Обсудили и совместные меры по подготовке и проведению предстоящего в мае этого года в Самарканде саммита диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива».

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.

По итогам переговоров главы двух государств приняли решение развивать и укреплять всеобъемлющее партнерство.

В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Эмира Кувейта посетить Узбекистан с визитом.

Шавкат Мирзиеев