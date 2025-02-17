О чем договорились лидеры Узбекистана и Кувейта

ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций, сообщает пресс-служба главы РУз.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства.
Шавкат Мирзиёев особо остановился на успешно реализуемой в Кувейте государственной программе «Видение 2035», цели и задачи которой созвучны с долгосрочными приоритетами Стратегии развития Нового Узбекистана.
Стороны с удовлетворением отметили интенсивные политические контакты и межведомственные обмены, устойчивый рост взаимного товарооборота и инвестиций, плодотворное проведение первого заседания Межправкомиссии и ряда значимых деловых мероприятий.
Особое внимание уделили взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и финансово-технической сферах.
В качестве приоритетных направлений практического сотрудничества определили:
- «зеленую» энергетику;
- промышленную кооперацию;
- сельское хозяйство;
- транспорт и логистику;
- инфраструктуру;
- градостроительство;
- здравоохранение;
- туризм.
«В целях продвижения совместных проектов достигнута договоренность о создании таких механизмов, как Инвестиционная платформа и Деловой совет, а также открытии торгового дома в городе Эль-Кувейте», — говорится в сообщении.
Речь шла о наращивании портфеля проектов с Кувейтским фондом арабского экономического развития в рамках новой Программы партнерства.
Кроме того, стороны согласовали проведение перекрестных недель культуры и туризма в Узбекистане и Кувейте, активное содействие участию представителей двух стран в культурно-гуманитарных мероприятиях в области искусства, музыки, кино, образования и спорта.
Обсудили и совместные меры по подготовке и проведению предстоящего в мае этого года в Самарканде саммита диалога «Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива».
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.
По итогам переговоров главы двух государств приняли решение развивать и укреплять всеобъемлющее партнерство.
В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Эмира Кувейта посетить Узбекистан с визитом.