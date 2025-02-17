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Россия продолжит оказывать поддержку Приднестровью в получении газа

Новак: РФ готова продолжать оказывать поддержку ПМР в вопросе получения газа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия готова продолжать оказывать поддержку Приднестровью в вопросе получении газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил в пятницу, что в Приднестровье поступил газ благодаря кредитной поддержке России. Ещё ранее компания «Молдовагаз» сообщила, что направила в Приднестровье 3 миллиона кубометров природного газа.

«Россия оказала поддержку для того, чтобы такой объем газа пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за текущей ситуацией и также оказывать поддержку», — сказал Новак.

Транзит российского газа через территорию Украины был приостановлен с 1 января, по этому маршруту газ поступал в том числе в Приднестровье.

«Это создало по сути гуманитарную катастрофу в Приднестровье, поскольку та же Молдавия не сделала ни одного движения с тем, чтобы обеспечить продолжение транзита и выйти с таким вопросом, инициативой в Евросоюз, Еврокомиссию. По сути дела, действиями в том числе руководства Молдавии был достигнут кризис в части энергообеспечения и работы предприятий социальной сферы», — прокомментировал Новак.