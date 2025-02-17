Россия продолжит оказывать поддержку Приднестровью в получении газа

«Это создало по сути гуманитарную катастрофу в Приднестровье, поскольку та же Молдавия не сделала ни одного движения с тем, чтобы обеспечить продолжение транзита и выйти с таким вопросом, инициативой в Евросоюз, Еврокомиссию. По сути дела, действиями в том числе руководства Молдавии был достигнут кризис в части энергообеспечения и работы предприятий социальной сферы», — прокомментировал Новак.