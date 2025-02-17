Российский «Бережок» испытали против морских дронов

Боевой модуль «Бережок» несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТМ, автоматический гранатомет АГ-30М и пусковые установки с противотанковыми ракетами «Корнет». Модуль, который устанавливают на боевые машины пехоты БМП-2М, оснащен современной системой управления огнем с панорамным прицелом командира и прицелом наводчика с тепловизором и лазерным дальномером.