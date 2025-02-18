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Как россияне оценили телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Редакция Новостей Mail попросила читателей высказать мнение о состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом и перспективах российско-американских отношений.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 13—14 февраля. В опросе приняли участие 50 тысяч человек из более, чем 50 регионов России.

О телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа известно 97% опрошенных россиян. При этом 1% не сталкивались с этой новостью, и столько же узнали о событии непосредственно из опроса.

Большинство респондентов (84%) оценивают этот разговор как скорее важное событие для отношений России и США, 12% — как скорее неважное и 5% сомневаются в выборе.

Главная тема переговоров между президентами России и США

По мнению 80% россиян наиболее важной темой переговоров между президентами РФ и США является урегулирование конфликта на Украине. На втором месте с 11% голосов находятся российско-американские отношения в сфере экономики, 5% считают важной темой обмен граждан России и США, 3% не смогли сделать выбор, и по 1% опрошенных отметили вопросы иранской ядерной программы и ближневосточное урегулирование.

Урегулирование конфликта на Украине

63% опрошенных поддерживают обсуждение российским и американским президентами урегулирования конфликта на Украине. Однако 33% скептически относятся к такому диалогу, а 3% затруднились ответить. Еще 1% респондентов выбрали «свой вариант ответа», среди мнений фигурируют опасения по поводу «возможного обмана» и «необходимость быть осторожными в подобных переговорах».

На вопрос о том, может ли урегулирование конфликта на Украине быть достигнуто путем мирных переговоров, положительно ответили 28% опрошенных. 38% ответили, что разрешение ситуации путем мирных переговоров скорее возможно, чем нет, 23% считают, что скорее невозможно, 8% сомневаются в такой возможности и 3% не выразили мнения на этот счет.

Российско-американские отношения

Относительно последствий переговоров для двусторонних отношений РФ и США мнения разделились: 48% респондентов уверены, что разговор никак не отразится на российско-американских отношениях, а 44% полагают, что отношения скорее улучшатся. 6% не определились с ответом и 2% считают, что отношения скорее ухудшатся.

Основные направления политики Дональда Трампа в отношении России

По мнению 46% респондентов в рамках второго президентского срока Дональд Трамп будет урегулировать конфликты, но не идти на сближение с Россией, 18% предолагают, что он будет налаживать отношения между США и Россией, однако столько же считают, что в политике Вашингтона по отношению к Москве ничего не изменится. 13% полагают, что президент США будет разжигать противоречия между государствами и 5% затруднились с ответом.

Исследования Новостей Mail
социология