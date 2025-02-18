Как россияне оценили телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

По мнению 46% респондентов в рамках второго президентского срока Дональд Трамп будет урегулировать конфликты, но не идти на сближение с Россией, 18% предолагают, что он будет налаживать отношения между США и Россией, однако столько же считают, что в политике Вашингтона по отношению к Москве ничего не изменится. 13% полагают, что президент США будет разжигать противоречия между государствами и 5% затруднились с ответом.