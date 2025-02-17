Шор заявил о готовности помочь молдавским железнодорожникам

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Намерение поддержать семьи молдавских железнодорожников, полгода не получающих зарплату, выразил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
Он сообщил, что вместе с АНО «Евразия» готов выделить каждому железнодорожнику единовременную денежную помощь.
«Вместе с АНО “Евразия” мы поддержим железнодорожников и их семьи, ведь ситуация критическая — люди полгода не получают зарплату, вышли на митинги. Больно смотреть, как режим издевается над тысячами рабочих. Им надо кормить и одевать детей, платить по кредитам, а от власти ничего, кроме равнодушия и пустых обещаний, ждать не приходится. Мы готовы оказать каждому железнодорожнику разовую помощь в 3 000 леев», — сообщил Шор.
Железнодорожники Молдовы 14 февраля вышли на протест к правительству, парламенту и администрации президента, призвав власти срочно принять меры по выплате работникам ЖДМ многомесячных задолженностей по заработной плате, а также компенсаций за вызванные задержками убытки. Аналогичные акции протеста прошли на железнодорожных узлах в Окнице, Бельцах, Унгенах, Бендерах, Бессарабке и Джурджулештах. Железнодорожники заявили, что акции протеста продолжатся до тех пор, пока правительство не начнет выполнять выдвинутые требования.
Задолженность по зарплате на ГП ЖДМ сейчас превышает 150 миллионов леев. Многие специалисты, оставшись без денег, подали заявления об увольнении.