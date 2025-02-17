Шор заявил о готовности помочь молдавским железнодорожникам

«Вместе с АНО “Евразия” мы поддержим железнодорожников и их семьи, ведь ситуация критическая — люди полгода не получают зарплату, вышли на митинги. Больно смотреть, как режим издевается над тысячами рабочих. Им надо кормить и одевать детей, платить по кредитам, а от власти ничего, кроме равнодушия и пустых обещаний, ждать не приходится. Мы готовы оказать каждому железнодорожнику разовую помощь в 3 000 леев», — сообщил Шор.