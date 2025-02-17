Фицо рассказал, какой вопрос по Украине обсудят в Париже

БРАТИСЛАВА, 17 фев — РИА Новости. Вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта должен будет рассматриваться на неформальном саммите в Париже, следует из заявления словацкого премьер-министра Роберта Фицо.
«Роберт Фицо не понимает, что наивысшие представители Европейского союза делают на встрече в Париже (созванной) к теме размещения иностранных войск на территории Украины. Это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего», — говорится в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*.
В информации отмечается, что Фицо в понедельник провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой.
«Он обратился к нему с вопросом, почему председатель Европейского совета как самого значимого органа Европейского союза принял приглашение на встречу семи государств-членов ЕС и Великобритании в Париже, которая должна заниматься вопросом участия иностранных войск на территории Украины как гарантии безопасности после окончания военного конфликта и отвержения членства этой страны в НАТО», — отмечается в заявлении.
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