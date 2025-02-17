Фицо рассказал, какой вопрос по Украине обсудят в Париже

«Он обратился к нему с вопросом, почему председатель Европейского совета как самого значимого органа Европейского союза принял приглашение на встречу семи государств-членов ЕС и Великобритании в Париже, которая должна заниматься вопросом участия иностранных войск на территории Украины как гарантии безопасности после окончания военного конфликта и отвержения членства этой страны в НАТО», — отмечается в заявлении.