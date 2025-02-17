AFP: арабский саммит по плану Трампа в Газе пройдет в Эр-Рияде 21 февраля

14 февраля AFP сообщало со ссылкой на источник, что 20 февраля в Саудовской Аравии пройдет саммит лидеров ОАЭ, Египта, Иордании и Катара. Позднее круг участников расширился: как писало агентство, это произошло из-за того, что «влиятельная страна Персидского залива выразила свое недовольство тем, что ее не пригласили на саммит в Эр-Рияде». В результате, организаторы расширили состав, включив в него представителей всех стран Персидского залива.