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В Узбекистане ввели запрет на увольнение женщин из-за беременности или наличия детей

В Узбекистане в Трудовой кодекс внесли поправки, направленные на социальную защиту беременных женщин и родителей. Теперь в стране запрещено отказывать в приеме на работу, снижать зарплату или увольнять по причине беременности или наличия детей.

13 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о внесении поправок в Трудовой кодекс страны, которые в том числе направлены на социальную защиту беременных женщин и родителей. Копия документа была опубликована на сайте Национальной базы данных законодательства Узбекистана.

Теперь в статье 392 Трудового кодекса Узбекистана указывается, что работодатели не могут отказывать в приеме на работу, снижать зарплату или увольнять женщин по причине беременности или из-за наличия детей. Как отмечает узбекистанское медиа UPL, ранее у работодателей в стране была возможность расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной или родителем в ряде случаев, что создавало риски дискриминации и ущемления прав таких сотрудников.

В 2023 году сообщалось, что доля женщин, занятых в экономике и промышленности Узбекистана, почти достигла 50%. В 2022 году исследование Всемирного банка продемонстрировало сильное влияние гендера и возраста при приеме на работу в стране. Исследователи отмечали, что гендерная сегрегация вынуждает женщин работать в низкооплачиваемых секторах экономики. По данным Госкомстата, в 2018 году зарплаты женщин в Узбекистане были в среднем на 39% ниже, чем у мужчин.

экономика
занятость