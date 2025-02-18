В Узбекистане ввели запрет на увольнение женщин из-за беременности или наличия детей

В 2023 году сообщалось, что доля женщин, занятых в экономике и промышленности Узбекистана, почти достигла 50%. В 2022 году исследование Всемирного банка продемонстрировало сильное влияние гендера и возраста при приеме на работу в стране. Исследователи отмечали, что гендерная сегрегация вынуждает женщин работать в низкооплачиваемых секторах экономики. По данным Госкомстата, в 2018 году зарплаты женщин в Узбекистане были в среднем на 39% ниже, чем у мужчин.