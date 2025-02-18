В Узбекистане ввели запрет на увольнение женщин из-за беременности или наличия детей

13 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о внесении поправок в Трудовой кодекс страны, которые в том числе направлены на социальную защиту беременных женщин и родителей. Копия документа была опубликована на сайте Национальной базы данных законодательства Узбекистана.
Теперь в статье 392 Трудового кодекса Узбекистана указывается, что работодатели не могут отказывать в приеме на работу, снижать зарплату или увольнять женщин по причине беременности или из-за наличия детей. Как отмечает узбекистанское медиа UPL, ранее у работодателей в стране была возможность расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной или родителем в ряде случаев, что создавало риски дискриминации и ущемления прав таких сотрудников.
В 2023 году сообщалось, что доля женщин, занятых в экономике и промышленности Узбекистана, почти достигла 50%. В 2022 году исследование Всемирного банка продемонстрировало сильное влияние гендера и возраста при приеме на работу в стране. Исследователи отмечали, что гендерная сегрегация вынуждает женщин работать в низкооплачиваемых секторах экономики. По данным Госкомстата, в 2018 году зарплаты женщин в Узбекистане были в среднем на 39% ниже, чем у мужчин.