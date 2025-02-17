В Париже стартовали консультации по Украине в узком составе

«Идея вовсе не была в том, чтобы исключить другие государства-члены ЕС из этой встречи. Она важный отправной пункт, чтобы определиться с ситуацией на Украине и безопасностью в Европе», — приводит слова пресс-секретаря на брифинге в Брюсселе «Интерфакс».