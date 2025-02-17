В Париже стартовали консультации по Украине в узком составе

То, что переговоры прошли в узком составе, не стоит расценивать как исключение остальных членов ЕС из процесса, объяснил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Керсмакер.
«Идея вовсе не была в том, чтобы исключить другие государства-члены ЕС из этой встречи. Она важный отправной пункт, чтобы определиться с ситуацией на Украине и безопасностью в Европе», — приводит слова пресс-секретаря на брифинге в Брюсселе «Интерфакс».
Президент Франции выступил инициатором совещания. Для участия в нем он пригласил глав правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши. Кроме лидеров стран, на переговорах присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Европейского совета Антониу Кошта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря ЕК, насколько уместно участие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во встрече руководителей нескольких стран Евросоюза, тогда как она обязана представлять интересы всех членов ЕС. Стефан де Керсмакер пояснил, что фон дер Ляйен присутствовала на встрече по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.
Пресс-секретарь Еврокомиссии добавил, что это была первая подобная встреча, но вскоре состоится ряд совещаний на тему урегулирования украинского конфликта и обеспечения европейской безопасности. Пройдут они не в таком узком кругу, а с привлечением всех членов стран Евросоюза.