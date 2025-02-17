Bloomberg: трансатлантический альянс умер на Мюнхенской конференции

Согласно статье, речь вице-президента США Джей Ди Вэнса была пропитана презрением к присутствующим в зале и содержала ряд посылов, которые, вероятно, изменят перспективы безопасности Европы так же сильно, как это сделал Путин 18 лет назад. За мюнхенской речью Путина последовали три конфликта (в Грузии в 2008 году, на Украине в 2014 и 2022 годах), перестройка европейских энергетических рынков и международных институтов и создание нового военного блока, в который вошли Россия, Китай, Иран и Северная Корея.
Первое послание Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности состояло в том, что администрация Трампа стремится быть революционной и экспортировать свою революцию за рубеж. «Новый шериф» Америки рассматривает большинство европейских государств как «внутреннюю угрозу», сказал он.
Как отметил Вэнс, Европа слишком слаба, чтобы заслуживать консультаций или места за столом переговоров с великими державами, которые будут вести переговоры, а именно с США, Россией и, возможно, Китаем.
В новой американской борьбе с либерализмом Россия воспринимается как потенциальный союзник. К тому же усилия Путина по созданию сферы влияния на Украине и, возможно, в Европе не являются для Трампа грубым нарушением международного права, поскольку он стремится к аналогичным целям в Канаде, Гренландии, Панаме и Мексиканском заливе.
Прошедшая неделя стала для европейцев не просто тревожным сигналом.
Хуже того, он хочет, чтобы Европа взяла на себя большую часть расходов, включая гарантии безопасности для Киева.
Но суть в том, что Европа по-прежнему нуждается в США и знает это, а Америка Трампа больше не видит необходимости в Европе. Европа вряд ли сможет заполнить пустоту, образовавшуюся после отступничества США. И дело не только в нехватке ресурсов. Это также связано с тем, что администрация Трампа, похоже, намерена использовать Украину и национализм в качестве клиньев для углубления разногласий в Старом Свете, и он вполне может преуспеть.