Bloomberg: трансатлантический альянс умер на Мюнхенской конференции

Но суть в том, что Европа по-прежнему нуждается в США и знает это, а Америка Трампа больше не видит необходимости в Европе. Европа вряд ли сможет заполнить пустоту, образовавшуюся после отступничества США. И дело не только в нехватке ресурсов. Это также связано с тем, что администрация Трампа, похоже, намерена использовать Украину и национализм в качестве клиньев для углубления разногласий в Старом Свете, и он вполне может преуспеть.