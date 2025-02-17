Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию

АСТАНА, 17 фев — РИА Новости. Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу «Дружба» состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба министерства энергетики страны.
«Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу “Дружба”. Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что в Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
В минэнерго добавили, что сторона Казахстана выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег в производстве сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.
«Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии», — приводятся слова Саткалиева в сообщении.