СМИ: Пентагон финансировал программу масштабного социального обмана

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство обороны США финансировало программу «масштабного социального обмана» для создания фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые могут быть использованы против американцев, ее реализацию поручили подразделению агентства Рейтер, сообщает журнал Federalist со ссылкой на правительственные документы.
Ранее американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что агентство Рейтер получало миллионы долларов от властей США за введение аудитории в заблуждение.
«Министерство обороны США финансировало программу “крупномасштабного социального обмана”… Правительство использовало программы “социальной инженерии” для создания сети фальшивых аккаунтов в соцсетях, которые могут нарушать права американцев на свободу слова и частную жизнь, а также потенциально применяться в психологической войне», — пишет издание.
По данным Federalist, Пентагон с 2018 года выделил более 9,1 миллиона долларов дочерней компании агентства Рейтер — в рамках программы DARPA Active Social Engineering Defense. Контракт, заказчиком которого выступали ВВС США, предусматривал разработку технологий для автоматического выявления и противодействия «социальной инженерии», включая мошеннические схемы и фишинг.
Однако, как отмечает издание, программа позволяла не только бороться с цифровыми угрозами, но и создавать сети подставных аккаунтов, которые потенциально могут использоваться для манипуляций в интернете.
«Этот DARPA-контракт включал разработку и развертывание технологий для управления фальшивыми учетными записями в соцсетях в массовом масштабе», — цитирует журнал своего генерального директора Шона Дэвиса.
Издание также указывает, что финансирование получали такие организации, как HRL Laboratories, SRI International, Университет Южной Калифорнии, Raytheon BBN и MITRE Corporation. В отчете DARPA подчеркивалось, что программа должна была выявлять злоумышленников в интернете, но ее механизмы могут быть применены и для сбора данных о самих пользователях.
«Создание таких ботов и систем слежения может поставить под угрозу права граждан США на частную жизнь и свободу слова», — добавляется в материале.