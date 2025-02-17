СМИ: Пентагон финансировал программу масштабного социального обмана

Издание также указывает, что финансирование получали такие организации, как HRL Laboratories, SRI International, Университет Южной Калифорнии, Raytheon BBN и MITRE Corporation. В отчете DARPA подчеркивалось, что программа должна была выявлять злоумышленников в интернете, но ее механизмы могут быть применены и для сбора данных о самих пользователях.