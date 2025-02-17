В Госдуме заявили, что Башар Асад не помогает русским людям

«Наши избиратели хотят, чтобы принятые из гуманитарных соображений зарубежные правители и бизнесмены в качестве благодарности России тратили свои немаленькие активы на помощь русским людям. Пока ни Асад, ни представители украинской элиты, в этом особо не замечены. Жаль, что они упускают возможности и теряют драгоценное время. Суд совести и истории никто не отменял», — сказал Кузнецов.