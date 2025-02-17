Молдавские социалисты требуют объяснений от посольства США

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) направила в посольство США в Кишиневе запрос о финансировании проектов USAID в республике, об этом сообщил лидер политсилы Игорь Додон.
По его словам, запрос касается финансирования правящей в Молдове партии PAS.
Направил официальное письмо посольству США, чтобы понять степень участия структур Сороса и USAID в поддержке сети про-PAS в Республике Молдова. Всё общество хочет знать: кто именно получил эти деньги? Как их использовали? Какую политическую принадлежность имеют эти люди? И, что немаловажно, когда компетентные американские и молдавские органы проведут аудит средств, находящихся под управлением сети про-PAS?
В своем Telegram он также выложил скан направленного посольству письма. Политик утверждает, что на американские деньги PAS и президент страны Майя Санду «манипулировали общественным мнением в Молдове, ввели цензуру и подмяли свободу выражения».
«Кто ответит за это политически и юридически? Надеемся, что посольство США внесёт ясность по этому вопросу», — подытожил Додон.
Ранее лидер оппозиционного блока «Победа “Илан Шор также через соцсеть обратился к Главе Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илону Маску, чтобы тот провел аудит ранее выделенных Молдове денег.
Днем ранее Маск обнародовал информацию о том, что DOGE прекращает финансирования фонда, предназначенного для «Консорциума по выборам и укреплению политического процесса», в который входила и Молдова. Сообщалось, что республика должна была получить 22 миллиона долларов для поддержки «инклюзивного и основанного на широком участии политического процесса».