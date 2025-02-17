Молдавские социалисты требуют объяснений от посольства США

Направил официальное письмо посольству США, чтобы понять степень участия структур Сороса и USAID в поддержке сети про-PAS в Республике Молдова. Всё общество хочет знать: кто именно получил эти деньги? Как их использовали? Какую политическую принадлежность имеют эти люди? И, что немаловажно, когда компетентные американские и молдавские органы проведут аудит средств, находящихся под управлением сети про-PAS?