Лавров заявил, что Россия не уступит территории Украине в ходе переговоров

На переговорах по Украине не может быть и мысли о территориальных уступках со стороны России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что уступки сделали при образовании Советского Союза, когда в состав Украинской ССР включили «огромные территории, которые столетиями осваивались русскими людьми». О чем еще говорил министр — в материале «Газеты.Ru».