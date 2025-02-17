NYT составила прогноз исхода украинского конфликта

С опорой на потенциальный проект мирного соглашения, предложенный командой ученых Кембриджского университета под руководством профессора международного права Марка Уэллера, газета указывает, что на линии соприкосновения может быть размещено до 7,5 тысячи миротворцев из стран, чьи кандидатуры будут одобрены и Россией, и Украиной. В то же время Киеву разрешат размещать на территории страны лишь небольшое число иностранного технического персонала и ограничат дальность ракет на вооружении 250 километрами. При этом проект предусматривает немедленное наложение санкций на сторону, которая возобновит боевые действия.