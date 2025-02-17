Швед: Россия передала Беларуси документы о преступлениях нацистов в годы ВОВ

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусские прокуроры изучают большой объем документов о преступлениях фашистов и их пособников, которые передали в Минск российские компетентные органы, сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед.
Сегодня генпрокурор Беларуси встретился с прокурором Карели Дмитрием Харченковым и прокурором Санкт-Петербурга Виктором Мельником, которые прибыли в Минск для участия в международной конференции «Геноцид советского народа: историко-правовая оценка».
Конференция пройдет в Гродно
«Сегодня на изучении находится большой массив документов, поступивших из компетентных органов Российской Федерации, в том числе на немецком языке», — сказал Швед на встрече с коллегами из России.
По его словам, данные документы нужны для дачи правовой оценки действий нацистских преступников и их пособников на оккупированной территории БССР.
«Мы тщательно их изучаем», — отметил Швед.
Швед также подчеркнул отметил, что тема геноцида советского народа важна для и для Беларуси, и для России.
По его словам, обсуждение данной темы должно проходить на различных площадках с участием ведущих историков, общественных деятелей, экспертов, к диалогу нужно привлекать лидеров мнений.
Генпрокурор также рассказал российским прокурорам о том, как идет расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы оккупации, отметив вклад российских коллег в работу.
Генеральный прокурор Беларуси вручил прокурору Карелии и прокурору Санкт-Петербурга четвертый том серии «Геноцид белорусского народа» под названием «Карательные операции. Часть 2», презентация которого состоялась в декабре 2024 года.