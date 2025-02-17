Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных

«Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил… “сдерживания” из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы, чтобы быть демонстрацией силы», — пишет издание со ссылкой на двух неназванных чиновников.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.