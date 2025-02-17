Bloomberg узнал детали сделки о военных базах России в Сирии
Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении присутствия на военных базах в Тартусе и Хмеймиме. Дамаск рассматривает сделку с учетом возможной выгоды, включая баланс влияния Турции.
TNI: конфликт на Украине фактически окончен без участия Киева
Несмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине де-факто завершен. По мнению издания, США пришли к выводу, что боевые действия не могут продолжаться, а Россия одержала победу.
Monde сообщила об историческом разрыве в отношениях ЕС и США
Мюнхенская конференция по безопасности подтвердила исторический разрыв в отношениях ЕС и США. Европа осознает зависимость от союзника, который ведет себя как противник, и обсуждает увеличение оборонных расходов.
NBC узнал о задумке США насчет общего саммита с Москвой и Киевом
Вашингтон решил сначала обсудить конфликт с Москвой и Киевом по отдельности, а затем организовать общие переговоры. Украинская делегация не приглашена на встречу США и России в Саудовской Аравии 18 февраля.
AP: в США отменили увольнение сотен сотрудников NNSA
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила увольнение сотен сотрудников Национальной службы ядерной безопасности (NNSA), которые были задействованы в программах ядерного оружия. Ранее были уволены более 300 человек.