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Последние зарубежные новости за 17 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 17 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Bloomberg узнал детали сделки о военных базах России в Сирии

Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении присутствия на военных базах в Тартусе и Хмеймиме. Дамаск рассматривает сделку с учетом возможной выгоды, включая баланс влияния Турции.

TNI: конфликт на Украине фактически окончен без участия Киева

Несмотря на продолжающиеся боевые действия, конфликт на Украине де-факто завершен. По мнению издания, США пришли к выводу, что боевые действия не могут продолжаться, а Россия одержала победу.

Monde сообщила об историческом разрыве в отношениях ЕС и США

Мюнхенская конференция по безопасности подтвердила исторический разрыв в отношениях ЕС и США. Европа осознает зависимость от союзника, который ведет себя как противник, и обсуждает увеличение оборонных расходов.

NBC узнал о задумке США насчет общего саммита с Москвой и Киевом

Вашингтон решил сначала обсудить конфликт с Москвой и Киевом по отдельности, а затем организовать общие переговоры. Украинская делегация не приглашена на встречу США и России в Саудовской Аравии 18 февраля.

AP: в США отменили увольнение сотен сотрудников NNSA

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила увольнение сотен сотрудников Национальной службы ядерной безопасности (NNSA), которые были задействованы в программах ядерного оружия. Ранее были уволены более 300 человек.