Стандарт открытости информации утвердят в Казахстане

А также проводить интернет-конференции и опросы на интернет-портале открытого диалога, размещать не менее одной записи в неделю в блоге первого руководителя, обеспечивать беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью к информационным стендам, а также к официальному интернет-ресурсу в соответствии с требованиями национального стандарта. Проводить не реже одного раза в полугодие встречи с представителями лиц с инвалидностью для определения их потребностей в информации.