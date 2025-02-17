Правящая партия Грузии вернет в УК статью об измене родине

В парламенте Грузии ранее была создана комиссия по расследованию преступлений, совершенных с 2003 по 2012 год, во время правления Саакашвили. Речь идет о созданной системе пыток в тюрьмах, убийстве людей и насилии, посягательстве на частную жизнь, коррупции и давлении на бизнес, присвоении СМИ, фальсификации выборов, а также событиях, связанных с войной 2008 года. Заключение комиссии будет передано в прокуратуру Грузии.