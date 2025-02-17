Правящая партия Грузии вернет в УК статью об измене родине

ТБИЛИСИ, 17 февраля. /ТАСС/. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена вернуть в уголовный кодекс статью об измене родине. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
«Согласно нашему решению, в Уголовный кодекс Грузии будет добавлена, а если быть точным, в нем будет восстановлена статья об измене родине, которую в свое время убрало “Национальное движение”, — заявил Мдинарадзе на брифинге по итогам заседания парламентского большинства.
Как отметил Мдинарадзе, бывшая правящая партия «Единое национальное движение» убрала эту статью из уголовного кодекса перед началом войны 2008 года в Южной Осетии — в апреле 2007 года, что является символичным. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента на текущей неделе.
В январе вице-спикер парламента, председатель «Силы народа» Созар Субари заявил, что парламентская политическая группа «Силы народа» намерена внести законопроект, возвращающий в уголовный кодекс статью об измене родине для осуждения партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». По его словам, преступления, которые имели место во время правления Саакашвили, подпадают под множество статей, имеющих одно общее название — измена родине.
В парламенте Грузии ранее была создана комиссия по расследованию преступлений, совершенных с 2003 по 2012 год, во время правления Саакашвили. Речь идет о созданной системе пыток в тюрьмах, убийстве людей и насилии, посягательстве на частную жизнь, коррупции и давлении на бизнес, присвоении СМИ, фальсификации выборов, а также событиях, связанных с войной 2008 года. Заключение комиссии будет передано в прокуратуру Грузии.