Ушаков: Россия и США обсудят восстановление отношений на встрече в Эр-Рияде

«Зеленский всячески пытался наладить прямой диалог с американским президентом и был уверен, что ему удастся выработать с американской стороной общий план, чтобы потом навязать его России. При этом для Москвы существуют проблемы легитимности Зеленского, так что его прямые контакты с российской делегацией вряд ли возможны. Однако какие-то сообщения он мог оставить, так как накануне посетил ОАЭ — страну, которая и ранее использовалась как канал непрямого диалога сторон», — заключила политолог.