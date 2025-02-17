Маск призвал освободить Германию

Ранее Маск заявил, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной надеждой для ФРГ. Так он отреагировал на заявление правой немецкой активистки Наоми Зайбт о том, что кандидату в канцлеры Германии Фридриху Мерцу угрожают голоса немцев за АдГ на выборах.