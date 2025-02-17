Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании

В своем Telegram-канале она отметила, что ряд государств Европы и лидеры ЕС стремятся «сесть за стол переговоров», чтобы защитить «территориальную целостность» Украины. При этом Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО, в отличие от Дании, которая состоит и там, и там, и сталкивается в настоящий момент с серьезными притязаниями Вашингтона на Гренландию.