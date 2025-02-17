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Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Государствам и лидерам Европы, стремящимся за столом переговоров якобы защитить «территориальную целостность» Украины, стоило бы проявить такой же интерес к помощи Дании на фоне притязаний США на Гренландию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

В своем Telegram-канале она отметила, что ряд государств Европы и лидеры ЕС стремятся «сесть за стол переговоров», чтобы защитить «территориальную целостность» Украины. При этом Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО, в отличие от Дании, которая состоит и там, и там, и сталкивается в настоящий момент с серьезными притязаниями Вашингтона на Гренландию.

«Может, есовцам, только и мечтающим о том, как бы “сесть за стол переговоров”, действительно найти такой стол, например, в Копенгагене, и сесть за него? Обсудить условия помощи, дипломатическое урегулирование и “территориальные уступки” Дании», — написала Захарова.

Она также добавила, что для этих дискуссий можно было бы задействовать ОБСЕ, где за «стол переговоров» о территориальной целостности Дании членам Евросоюза можно сесть вместе с США.

«Если усадят и усидят сами. Или такой “стол переговоров” плаксами в Мюнхене не прогнозировался?» — иронично поинтересовалась представитель МИД.

В конце 2024 года президент США Дональд Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для Соединенных Штатов владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

Захарова Мария
ЕС