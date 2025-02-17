Захарова посоветовала Европе озаботиться переговорами в защиту Дании

В своем Telegram-канале она отметила, что ряд государств Европы и лидеры ЕС стремятся «сесть за стол переговоров», чтобы защитить «территориальную целостность» Украины. При этом Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО, в отличие от Дании, которая состоит и там, и там, и сталкивается в настоящий момент с серьезными притязаниями Вашингтона на Гренландию.
«Может, есовцам, только и мечтающим о том, как бы “сесть за стол переговоров”, действительно найти такой стол, например, в Копенгагене, и сесть за него? Обсудить условия помощи, дипломатическое урегулирование и “территориальные уступки” Дании», — написала Захарова.
Она также добавила, что для этих дискуссий можно было бы задействовать ОБСЕ, где за «стол переговоров» о территориальной целостности Дании членам Евросоюза можно сесть вместе с США.
«Если усадят и усидят сами. Или такой “стол переговоров” плаксами в Мюнхене не прогнозировался?» — иронично поинтересовалась представитель МИД.
В конце 2024 года президент США Дональд Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для Соединенных Штатов владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.