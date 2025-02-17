Фадеев направил Каллас свидетельства гибели мирных граждан от действий ВСУ

Он сообщает, что действующая в рамках Совета постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека на протяжении почти трех лет обрабатывает сообщения о нарушениях прав человека украинскими вооруженными силами в отношении как собственного населения, так и россиян — эти данные направляются во все европейские структуры, в том числе, в органы ЕС.