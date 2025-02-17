Фадеев направил Каллас свидетельства гибели мирных граждан от действий ВСУ

«Направляем вам для изучения последние из собранных нами материалов. Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — цитирует СПЧ сопроводительное письмо Фадеева.
Он сообщает, что действующая в рамках Совета постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека на протяжении почти трех лет обрабатывает сообщения о нарушениях прав человека украинскими вооруженными силами в отношении как собственного населения, так и россиян — эти данные направляются во все европейские структуры, в том числе, в органы ЕС.
«На протяжении всех этих лет украинские военные не сокращают число обстрелов мирных городов и населенных пунктов, активно применяя средства стран НАТО. Для атак по мирным жителям намеренно используются беспилотные летательные аппараты», — говорится в письме.
Свежие подборки свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против гражданского населения Фадеев направил Каллас сегодня, уточняет СПЧ.