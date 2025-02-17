Economist: США дали Зеленскому час на подписание сделки по ресурсам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали всего час, чтобы обдумать предложенные условия сделки по полезным ископаемым и согласиться с ними, сообщили три источника The Economist. Собеседники издания уточнили — украинский лидер во время встречи со Скоттом Бессентом рассчитывал, что речь пойдет о продолжении финансирования ВСУ, однако вместо этого глава американского Минфина потребовал доступ к добыче редкоземельных минералов. Их объем американские власти оценили в $500 млрд.