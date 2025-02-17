Telegraph назвала условия Трампа Украине по ископаемым «хуже репараций»

США в рамках соглашения с Украиной по полезным ископаемым выставили условия хуже, чем репарации, которые должна была выплатить Германия по итогам Первой мировой войны, и санкции, наложенные на Берлин и Токио после Второй мировой, пишет The Telegraph, которая получила в свое распоряжение проект документа. Согласно ему, Соединенные Штаты будут забирать 50% от доходов, получаемых Киевом от добычи ресурсов, а также половину стоимости всех новых выданных Украиной третьим сторонам лицензий.
«Если этот проект будет принят, требования [президента США Дональда] Трампа составят большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору», — говорится в статье. Также The Telegraph называет условия «равнозначными экономической колонизации Украины США на правовой основе».
Документ охватывает минеральные, нефтегазовые ресурсы, порты и другую инфраструктуру, какую, не уточняется. Соглашение подразумевает создание совместного инвестиционного фонда реконструкции, который будет иметь право решать вопросы выдачи будущих лицензий и развития проектов. Также США хотят получить «залоговое право» на доходы от ископаемых. «Этот пункт означает “сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей”, — сказал источник, близкий к переговорам.
NBC сообщал, что Вашингтон в обмен на свои требования по ресурсам допускает размещение на Украине американских войск для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых.
Газета указывает, что президент Украины Владимир Зеленский сам предложил США полезные ископаемые страны, но вряд ли он ожидал, что поставленные условия будут такими тяжелыми. Глава государства пока не подписал документ, обосновав это тем, что он «не готов для защиты интересов Украины».
Предполагаемый объем сделки — $500 млрд. The Telegraph пишет, что на поддержку Украины США затратили $175 млрд, из них $70 млрд было потрачено на производство оружия в США. Зеленский приводил другие данные. По его словам, за три года американские политические институты выделили Киеву вооружения на $77 млрд. В страну по факту поступило оружие на $46 млрд, до конца года эта сумма вырастет до $50 млрд. Бюджетная поддержка составила $31,5 млрд. То, что помощь Украине обошлась США в сотни миллиардов долларов, Зеленский отвергал.
Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что Вашингтон «заслуживает получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в эту войну».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение США говорит об их намерении оказывать помощь Украине «на коммерческой основе». «Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — добавил он.