Telegraph назвала условия Трампа Украине по ископаемым «хуже репараций»

Предполагаемый объем сделки — $500 млрд. The Telegraph пишет, что на поддержку Украины США затратили $175 млрд, из них $70 млрд было потрачено на производство оружия в США. Зеленский приводил другие данные. По его словам, за три года американские политические институты выделили Киеву вооружения на $77 млрд. В страну по факту поступило оружие на $46 млрд, до конца года эта сумма вырастет до $50 млрд. Бюджетная поддержка составила $31,5 млрд. То, что помощь Украине обошлась США в сотни миллиардов долларов, Зеленский отвергал.