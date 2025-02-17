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Кто поехал на переговоры в Саудовскую Аравию от России и США

18 февраля в Эр-Рияде пройдет встреча высокопоставленных представителей России и США. Обсудят ключевые вопросы, включая ситуацию на Украине, двусторонние отношения и возможную встречу президентов двух стран.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Что будет обсуждаться на переговорах России и США

18 февраля в Эр-Рияде состоятся первые российско-американские переговоры за долгое время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Основные темы: восстановление российско-американских отношений, подготовка возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. Песков подчеркнул, что информацию о ходе переговоров передадут Путину как из Эр-Рияда, так и по возвращении в Москву.

Кто будет участвовать от России в переговорах с США

Самолет Ил-96 вылетел в Саудовскую Аравию с российской делегацией для переговоров с США. В переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В переговорах также может участвовать глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил Ушаков, добавив, что он может присоединиться по экономическим вопросам. Песков ранее не комментировал возможное участие главы РФПИ в переговорах.

Кто будет участвовать от США в переговорах с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с российской делегацией. Вместе с ним будут советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Будет ли Украина участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии 18 февраля. Он заявил, что Украина не была осведомлена о переговорах.

«Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский приедет в Саудовскую Аравию 19 февраля с гуманитарным визитом, но встреч с российскими или американскими чиновниками не планируется. Вместо этого, 18 февраля он встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции.

Почему для переговоров выбрана Саудовская Аравия

Саудовская Аравия была выбрана в качестве места для переговоров между Россией и США, так как она устраивает обе стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп упомянул эту страну как возможную площадку для встреч на высшем уровне. Саудовская Аравия также выступит в роли посредника, с делегацией, возглавляемой советником по национальной безопасности, об этом сообщает CNN.

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