Кто поехал на переговоры в Саудовскую Аравию от России и США

«Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал Владимир Зеленский.