Кто поехал на переговоры в Саудовскую Аравию от России и США

Что будет обсуждаться на переговорах России и США
18 февраля в Эр-Рияде состоятся первые российско-американские переговоры за долгое время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Основные темы: восстановление российско-американских отношений, подготовка возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. Песков подчеркнул, что информацию о ходе переговоров передадут Путину как из Эр-Рияда, так и по возвращении в Москву.
Кто будет участвовать от России в переговорах с США
Самолет Ил-96 вылетел в Саудовскую Аравию с российской делегацией для переговоров с США. В переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В переговорах также может участвовать глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил Ушаков, добавив, что он может присоединиться по экономическим вопросам. Песков ранее не комментировал возможное участие главы РФПИ в переговорах.
Кто будет участвовать от США в переговорах с Россией
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для участия в переговорах с российской делегацией. Вместе с ним будут советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Будет ли Украина участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в переговорах между Россией и США в Саудовской Аравии 18 февраля. Он заявил, что Украина не была осведомлена о переговорах.
«Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал Владимир Зеленский.
Зеленский приедет в Саудовскую Аравию 19 февраля с гуманитарным визитом, но встреч с российскими или американскими чиновниками не планируется. Вместо этого, 18 февраля он встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции.
Почему для переговоров выбрана Саудовская Аравия
Саудовская Аравия была выбрана в качестве места для переговоров между Россией и США, так как она устраивает обе стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп упомянул эту страну как возможную площадку для встреч на высшем уровне. Саудовская Аравия также выступит в роли посредника, с делегацией, возглавляемой советником по национальной безопасности, об этом сообщает CNN.