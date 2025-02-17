РФ расторгла соглашение с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

В рамках соглашения страны должны были информировать друг друга о национальных требованиях в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения. При нарушении этих требований они могли применять необходимые меры к судам и экипажам другого государства — участника соглашения вплоть до запрета на выход из порта до устранения выявленных несоответствий.