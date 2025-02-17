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РФ расторгла соглашение с Украиной о безопасности мореплавания в Азовском море

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В соответствии с пунктом 1 статьи 37 федерального закона “O международных договорах Российской Федерации” прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в Москве 20 марта 2012 года», — говорится в документе.

В рамках соглашения страны должны были информировать друг друга о национальных требованиях в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения. При нарушении этих требований они могли применять необходимые меры к судам и экипажам другого государства — участника соглашения вплоть до запрета на выход из порта до устранения выявленных несоответствий.

Россия и Украина также обменивались данными береговых станций с автоматическими идентификационными системами, которые собирали информацию о габаритах и курсах судов в регионе.