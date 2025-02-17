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FT: Франция предлагает разместить европейские силы на Украине

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Европейские силы, которые предлагается разместить на Украине в качестве миротворцев, должны находиться не на линии соприкосновения, а за ней. Как сообщает британская газета FT, ссылаясь на источники, с таким предложением выступает Франция.

Источник: AP 2024

Представители Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании участвуют в организованной по инициативе Парижа неформальной встрече по Украине. Наряду с делегатами этих стран в столицу Франции на встречу прибыли председатели Еврокомиссии и Евросовета, а также генеральный секретарь НАТО. Ожидается, что они обсудят возможности участия европейских государств в мирном урегулировании конфликта на Украине, в том числе перспективы развертывания на ее территории контингентов Франции, Великобритании и Польши.

«Речь не только о линии фронта на Украине, — заявил журналистам британской премьер-министр Кир Стармер перед прибытием на встречу. — Это линия фронта Европы и Соединенного Королевства. Речь идет о нашей национальной безопасности, и я считаю, что нам необходимо делать больше».

Ранее в статье для газеты The Daily Telegraph Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта.

ЕС