FT: Франция предлагает разместить европейские силы на Украине

Представители Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании участвуют в организованной по инициативе Парижа неформальной встрече по Украине. Наряду с делегатами этих стран в столицу Франции на встречу прибыли председатели Еврокомиссии и Евросовета, а также генеральный секретарь НАТО. Ожидается, что они обсудят возможности участия европейских государств в мирном урегулировании конфликта на Украине, в том числе перспективы развертывания на ее территории контингентов Франции, Великобритании и Польши.