Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в переговорах РФ и США

Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в саудовской столице 18 февраля. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к встрече лидеров и возможным переговорам по урегулированию на Украине.