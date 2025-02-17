Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в переговорах РФ и США

Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в саудовской столице 18 февраля. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к встрече лидеров и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
По данным телеканала CNN, в делегацию США в Эр-Рияде входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Перед вылетом в Саудовскую Аравию глава МИД РФ отметил, что предложение провести встречу исходило от американская стороны и представители РФ хотят послушать своих коллег. По его словам, переговорные команды России и США передадут итоги встречи в Эр-Рияде лидерам двух стран, затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах.
12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор. Они обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. Песков подчеркнул, что этот диалог был «конструктивным, рабочим, доброжелательным». В ходе общения главы государств констатировали, что российско-американским отношениям во время президентства Джо Байдена был причинен огромный вред.