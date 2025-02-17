Помощник Путина назвал главную задачу встречи с США в Эр-Рияде

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча между американской и российской делегациями будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов». Он также призвал не делать преждевременных прогнозов о результатах переговоров.