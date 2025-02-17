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Экстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине

Экстренный саммит Евросоюза в Париже не принял никаких решений по Украине. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его выступление опубликовано в сети X (бывш. Twitter) канцелярии.

Источник: AP 2024

«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — прокомментировал он журналистам после окончания саммита.

В этот день Туск в беседе с журналистами перед поездкой на экстренный саммит исключил отправку польских военных на Украину. Кроме того, он пообещал, что Варшава продолжит организационную, гуманитарную и военную поддержку киевского режима.

Туск 15 февраля заявил, что Европе нужен собственный план действий по Украине, иначе будущее ЕС будут решать другие глобальные игроки, причем необязательно в его интересах.

ЕС