Кит Келлог: Украине никто не будет навязывать мирное соглашение

Представители РФ не раз говорили, что не считают президента Украины Владимира Зеленского легитимным главой государства, а поэтому Россия не будет вести с ним переговоры. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сегодня заявил, что исполнением будущих договоренностей по Украине должна заниматься легитимная власть, которая будет избрана в стране демократическим путем. Об этом также заявлял президент России Владимир Путин. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва готова к переговорам с Зеленским, несмотря на его «большие проблемы де-юре».