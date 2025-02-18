Кит Келлог: Украине никто не будет навязывать мирное соглашение

«Решение украинцев — это решение Украины», — заявил Келлог журналистам после переговоров с союзниками США в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (цитата по AFP). «Зеленский является избранным лидером суверенной нации, и эти решения принадлежат ему, и никто не будет навязывать их избранному лидеру», — добавил он. Келлог считает, что Россия и Украина готовы прекратить боевые действия, поскольку ни одна из сторон не может одержать решающую победу на поле боя.
Представители РФ не раз говорили, что не считают президента Украины Владимира Зеленского легитимным главой государства, а поэтому Россия не будет вести с ним переговоры. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сегодня заявил, что исполнением будущих договоренностей по Украине должна заниматься легитимная власть, которая будет избрана в стране демократическим путем. Об этом также заявлял президент России Владимир Путин. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва готова к переговорам с Зеленским, несмотря на его «большие проблемы де-юре».