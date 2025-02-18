В Молдавии призвали расследовать финансовые потоки USAID

«Я на месте генерального прокурора создал бы группу из прокуроров, которые проверили бы все эти материалы, все эти суммы, и, более того, я бы проверил, а потом возбудил бы дело против конкретных лиц и проверил расходование этих денег. По результатам этой проверки, я уже вижу, как будет, должны быть объявлены досрочные парламентские выборы, потому что ПДС получала деньги от этой преступной организации, как ее назвали должностные лица в Вашингтоне. Потому что, согласно избирательному законодательству нашей республики, запрещается финансирование партий из-за рубежа», — заявил Пулбере в эфире телеканала «Первый в Молдове».